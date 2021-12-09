批陸危害區域穩定　美急助台加強自衞

美國參議院外交關係委員會周三（8日）召開聽證會，討論美國未來對台政策走向。代表政府出席的國務院和國防部官員表示，中國大陸對台灣的脅迫和欺凌行徑，不但危及區域穩定，更可能造成誤判，從而傷害全球經濟；為阻嚇大陸向對岸蓄意挑釁，協助台灣加強防禦及自衞能力是「迫切任務」。

國務院亞太助卿康達表示，美國一直反對單方面改變現狀，並呼籲兩岸議題應以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決。因應大陸加大對台軍事威脅，美國會持續提供台灣必要的防衞武器與服務。他舉例，自2009年以來，美國行政部門已通知國會超過320億美元（約2,496億港元）的對台軍售案。但他強調，台灣亦必須優先提升不對稱戰力，採取必要防衞改革，以強化對抗大陸脅迫的韌性。

國防部印太事務助理部長拉特納則表示，大陸將印太地區的繁榮和安全置於危險中，也是針對美國區域盟友與夥伴所發動的脅迫與侵略模式之一。因此加拿大、英國和日本正加強在區域的軍事存在力量，提升對大陸阻嚇力的意願是前所未見。他又指，大陸的挑戰不只在今天、明天，甚至是未來一段更長時間的問題，認為應確保從今天起就要保持威懾力。

會上有議員問及台灣有否提出駐美代表處改名的要求，康達稱就他了解，美方仍持續評估這項要求，但未透露何時定案。另對議員質疑美國是否應摒棄長年對台海的「戰略模糊」政策，康達重申，美國「一中政策」和《台灣關係法》的架構，提供美國對抗大陸威脅及維持和平穩定所需的所有工具。

在同日的國務院記者會上，康達表示即將出訪東南亞的美國國務卿布林肯，將聚焦強化區域安全基礎建設，以應對大陸在南海的欺凌行為。他表示，美國絕不會要求該區域國家選邊站，但希望確保這些國家有能力自己做決定。