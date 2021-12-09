部分地區昨晚突停電　官方澄清非限電

上海市多個地區周三（8日）傍晚突然停電，引來強制停止供電恐慌。官方周四（9日）發通知澄清，經初步調查，此次停電原因為變電站水管爆裂引發設備跳掣，並非拉閘限電，強調該市電力供應充足。

周三傍晚6時許，有市民反映楊浦區和虹口區部分地區突然停電，消息其後獲官方證實。在楊浦區唐山路某小區，晚上9時許街上仍一片漆黑，伸手不見五指。有網民表示，由於停電不能坐升降機，只能行樓梯。有住在高層的網民因停電時間過長，更準備入住酒店。上海楊浦消防救援支隊官方微博表示，截至當晚8時30分，已處理9宗被困升降機事故。

停電亦導致部分地區的交通燈無法運作。在虹口區，交警在交通燈號無法操作的路口增派警力疏導。在飛虹路飛虹支路路口，直至晚上10時，依舊有多名交警值守。交警又增派警車，用警燈提示路面情況。事發後，國家電網派出工作人員和工程車檢修故障電力設備，部分小區其後陸續恢復供電。對部分因線路問題未能恢復供電的小區，國家電網特別派出應急電源車開進小區，為居民臨時供電。

據國家電網上海市區供電公司周四發出的通報，周四傍晚6時48分，位於該市通北路的一座半地下變電站因管道爆裂進水跳閘故障，導致周家嘴路、大連路、飛虹路等區域部分居民小區停電。經連夜搶修，至周五上午6時23分相關居民小區均恢復供電。目前上海電力供應充足，電網運行平穩，可確保滿足全市生產生活用電需求。