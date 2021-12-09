台今增16宗輸入確診　4人接種疫苗後死亡

台灣連續34日本地零確診，中央流行疫情指揮中心周四（9日）公布，新增16宗境外輸入新冠肺炎確診病例，無死亡個案。由民間捐助的192萬劑德國藥廠BioNTech的疫苗，預計周四下午運抵桃園機場。而前一日新增4宗接種疫苗後死亡不良事件通報，全部曾接種美國莫德納疫苗。

指揮中心稱，新增境外輸入個案分別為11男、5女，年齡由10多至50多歲，分別自美國、越南、西班牙、英國、菲律賓和印尼入境，其中8人已完成完整疫苗接種，為突破性感染個案。至今當地累計16,704人確診，當中848人病亡。

指揮中心表示，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第14批BioNTech疫苗，預計周四下午運抵桃園機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘處理。連同這批疫苗在內，由民間捐贈的1,500萬劑疫苗共到貨1,239.79萬劑。指揮中心稱，本批疫苗有效期至明年3月25日，將盡快提供市民接種。

指揮中心統計，前一日共約16.6萬人接種疫苗，當中約13.6萬人接種BioNTech疫苗佔最多。同日新增77宗疫苗不良事件通報，其中2男2女死亡，年齡介乎61至73歲，均接種莫德納疫苗。至今累計1,176宗接種疫苗後死亡不良事件通報，其中795人接種英國阿斯利康疫苗、300人接種美國莫德納疫苗、46人接種BioNTech疫苗，以及35人接種台灣高端疫苗。