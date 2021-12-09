男子捅死與妻子外遇上司　庭審建議判死緩

貴州黔東南州丹寨縣教育和科技局前黨組書記羅某某，因為與下屬陳某某的妻子出軌被發現，今年7月在辦公室遭陳某某用刀捅死。案件周二（7日）在黔東南州中院過庭，檢方指被告有預謀殺人，建議判處其死刑，緩期執行。被告當庭無異議，其辯護律師懇求法院能輕判。

當時在丹寨縣教科局工作的陳某某於今年7月1日晚，發現羅某某開車送妻子回家，經質問得悉二人有染，並多次發生性關係。翌晨8時許，陳某某闖入羅某某的辦公室，用刀捅向對方。羅某某其後跑出辦公室，倒臥於樓梯間死亡。經司法鑑定，羅某某被銳器刺破心臟，造成急性大失血死亡。

案發後，陳某某將作案時所穿的衣服和刀具掉到一個樓盤空地上，隨後回到家中換衣服再出外吃早餐，之後再回辦公室上班。同日中午，陳某某在朋友家中準備吃飯時，被警員逮捕並拘留。有知情人士稱，羅某某與陳妻均知對方已婚。育有一女的羅某某曾稱與妻子關係不和，惟後者否認，還稱二人打算生第二個孩子。

檢方在庭上稱，被害人與陳妻有婚外情雖存在過錯，但陳某某未通過合法途徑解決，而使用暴力導致兩個家庭破裂，在工作單位有預謀地殺人，造成社會恐慌，應以故意殺人罪追究其刑事責任。陳某某的辯護律師則指出，陳某某和妻子還沒有一兒半女，遭羅某某破壞其婚姻，對他的傷害無法用言語形容。陳某某只是想教訓羅某某，把他捅傷住院，並非想致其於死，懇求法院判其3至10年有期徒刑。