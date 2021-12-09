美轟炸機赴日本海　對華演練作戰概念

美國再度向印太地區派遣轟炸機，對中國展示軍事力量，追蹤軍機動向的網民指，美國空軍兩架B52H戰略轟炸機周三（8日）從路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地出發，飛越北太平洋後周四（9日）抵達日本海執行轟炸機特遣隊任務。

中國南海戰略態勢感知計劃平台表示，美國空軍2020年取消持續轟炸機存在任務，改為轟炸機特遣隊任務，以增強行動的不可預測性，活動區域主要包括日本海、東海、南海在內的西太平洋地區。關島安德森空軍基地的美國空軍第36聯隊指揮官斯隆（Jeremy Sloane）今年1月指，透過較少的轟炸機連續部署，完成轟炸機在更廣泛地點形成戰術壓力和威懾力量，使敵人的應對方式複雜化。

以安德森空軍基地為例，在持續轟炸機存在任務下，有5架轟炸機常態駐守；改為轟炸機特遣隊任務後，雖然仍然有轟炸機以該處為主要基地，但不會固定停留，而是與美國本土的其他轟炸機輪流調防，甚至降落在其他東亞盟邦機場。

南海戰略態勢感知計劃平台指，美國空軍今年累計派出36架次轟炸機，23次前往西太平洋執行轟炸機特遣隊任務，演練「動態武力運用」作戰概念。此外，美國空軍今年10月在印度洋戰略要地迪戈加西亞島，部署B1B超音速轟炸機。