普悠瑪出軌18死事故　台鐵向日商索償6.1億新台幣敗訴

台鐵第6432次普悠瑪列車3年前在宜蘭出軌翻車，造成18人死亡。台鐵認為日本住友商事公司提供的列車有缺陷，提告索償約6.1億元新台幣（約1.7億港元）。台北地方法院周四（9日）判台鐵敗訴，全案可上訴。台鐵回應指，收到判決書後將研究是否上訴。

台鐵主張，住友商事所交付的傾斜式電聯車有主風泵設計不良、列車自動防護系統（ATP）遠端監視系統未連線等問題，導致普悠瑪出軌事故發生，認為對方應賠償乘客傷亡、列車損毀、設備受損及營業損失。但住友商事指出，主風泵在事故當天異常運作，是因為台鐵未妥善維修保養及未定期更換零件所致；而ATP遠端監視系統本身無減低車速等功能，需要司機遵守各區間速度限制，而今次事故肇因是司機超速兩倍。

台北地方法院審理後指出，主風泵異常將導致列車車速減慢甚至停駛，與今次事故因超速翻車顯然沒有關係，而台鐵提出的工程報告亦只把主風泵設計不良列為事故遠因。法院指，台鐵於2013年測試通過並於翌年12月23日完成驗收，到普悠瑪事故已3年多，台鐵不但未曾驗收ATP遠端監視系統連線功能，也未發現功能異常，事故造成的損害實則是綜合諸多人為與機器設備累積作用的結果。

法院認為，台鐵無法為其主張舉證，而且相關違約行為與事故損害也沒相當因果關係，故住友商事毋須負賠償責任。台鐵回應指，目前未收到法院的判決理由，待收到判決書後，會盡快與律師審慎評估研究是否上訴。