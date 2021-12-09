大陸要求跨國企業　與立陶宛斷絕關係

立陶宛與中國大陸的涉台風波發酵，英媒周四（9日）引述一名政府高級官員和一間產業機構報道，大陸已要求跨國企業與立陶宛斷絕商業關係，否則面臨被踢出大陸市場。有官員透露，立陶宛正考慮設立基金，以保護當地企業免受大陸報復。

立陶宛副外相阿頓梅納斯（Mantas Adomenas）表示，大陸一直都有警告跨國企業，若使用立陶宛的零部件等，將不准銷往大陸市場，或從大陸獲得供應。他透露，已看到一些企業取消與立陶宛供應商的合約，但沒點名任何受影響公司或供應商。他又指，大陸亦限制對立陶宛出口，包括停止出口信貸，影響食品、激光、原材料、藥物、家具和服飾等產品，但強調該國不會屈於這些壓力。

立陶宛工業家聯合會亦證實，一些從立陶宛供應商購買產品的跨國企業，已成為大陸的目標。聯合會主席亞努萊維修斯表示，本周首次看到大陸直接向一間歐洲供應商施壓，要求他們放棄立陶宛產品，痛苦的是很多立陶宛企業都是這類公司的供應商。另有官員透露，立陶宛考慮設立基金保護當地企業，正與可能受影響的企業討論提供甚麼金融支援。

中國大陸外交部發言人汪文斌周四回應指，‌‌不了解有關具體情況，但強調陸方一貫按照‌‌世貿組織的規則辦事‌。他批評，立陶宛背信棄義，‌‌公然違背與北京建交時‌‌所做的政治承諾，在世界上製造「一中一台」，‌‌嚴重損害中國國家主權和領土完整，‌‌在國際上開創惡劣先例，‌‌性質極為惡劣；陸方堅決捍衞國家主權和領土完整，堅定維護自身的核心利益。‌‌