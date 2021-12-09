台史上最大銀行詐貸案　潤寅集團負責人夫婦雙雙入獄

台灣司法史上最大宗銀行貸款詐騙案，潤寅集團負責人夫婦楊文虎、王音之，被控近20年來涉嫌以不實交易向14間銀行詐貸逾472億元（新台幣，下同，約132億港元）。案件此前在台灣高等法院二審，楊、王女分別被判囚25年及27年，二人不服上訴，最高法院至周四（9日）駁回，全案定讞。

案情指，楊、王夫婦透過旗下4間公司，自2000年開始以不實買賣合約、出貨單及發票等向多間銀行貸款，其中以台灣中小企銀行貸款逾111億元（約31億港元）為最多。自2018年起，潤寅集團受陸美貿易戰增加關稅成本等原因延遲還款，卻同時持續借款，兩人最終潛逃出境，分别於今年1月及3月在美國被捕後押返台灣。

案件審理期間，楊文虎承認部分控罪，供稱公司一直以借新還舊方式周轉資金，至於詐貸細節則由妻子負責，女兒楊宇晨或其他員工並不知情。楊宇晨則否認參與公司事務，辯稱聽從父母指示提款。但檢方從她的手機照片，發現其婚外情對象王威程替她開設銀行保險箱，查獲600萬元（約168萬港元）贓款。

台北地方法院去年12月31日一審時，有20多名涉案被告判處1年10月到7年10月不等徒刑，而楊、王兩人分別判26年和28年有期徒刑，並罰款共16.5億元（約4.6億港元）。兩日上訴後，台灣高等法院二審作出上述改判，罰金數額不變，至周四最高法院駁回上訴。