初生男嬰入住20日患敗血症　坐月中心認照顧不周

四川眉山市一名初生男嬰早前入住坐月中心20日，其後被發現感染敗血症。他的唐姓父親認為，該中心對兒子照顧不周，發現其身體不適後未及時找醫生查看，延誤治療，導致兒子病情惡化。該中心隨後承認在工作中有不足之處，願賠償10萬元（人民幣，下同，約12.5萬港元）。惟家屬不滿此賠償金額，雙方未達成一致。

內媒周四（9日）報道稱，唐父今年9月與坐月中心簽入住28日的合約，價格為2.5萬元（約3.12萬港元），安排妻子和二兒子入住。期間妻子發現二兒子不正常飲奶，容易煩躁等情況，根據照顧大兒子的經驗，認為二兒子的狀況不正常。惟該中心的醫生檢查後，強調男嬰一切正常。詎料男嬰隨後發燒，做抽血檢查後發現「超敏C反應蛋白偏高」，被送往市人民醫院。

醫院為男嬰拍攝胸片和抽血檢查，診斷他患有敗血症。唐父表示，兒子經治療後情況好轉，但擔心經多次抽血和服用藥物等，長大後會出現後遺症。家屬怒斥坐月中心衞生環境惡劣，房間內滿布蜘蛛網和蚊蟲，工作人員曾噴殺蟲水，懷疑是男嬰致病的原因之一。

該中心的醫務科主任回應稱，事後雖然中心領導沒有直接與唐父溝通，但主管醫生一直關注此事。該中心認為，若最終未能就賠償問題達成一致，建議家長循司法途徑追討，該中心願意先支付醫藥費，「屆時法院判我們賠多少，我們肯定賠多少，決不迴避責任」。