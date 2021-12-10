貨拉拉跳車案司機首受訪　不解死者為何跳車

湖南長沙女子車莎莎在貨運平台「貨拉拉」（港稱「Lalamove」）叫車搬家，途中跳車身亡一案，涉案司機周陽春近日首次出面接受媒體採訪。他形容心裏或多或少有點愧疚，「畢竟是在自己車上跳下去的」，但至今不明白對方為何跳車。

周陽春憶述，車莎莎當晚9時多叫車，是他當日接到的第5單生意，自己已有倦意。他最初曾向對方表示，「怎麼不早點把東西搬下來，這樣就不會等這麼久」。車莎莎解釋自己當晚8時才下班，行路回家需要一段時間。開車途中，兩人曾聊到車莎莎帶着的寵物狗；周形容，都是正常愉快的對話。

客貨車駛至長沙高新開發區林語路後，車莎莎提醒周陽春已偏航，周則表示此路同樣能到目的地，強調不會收取繞路費，隨後不禁說「為了你這30塊錢搞了這麼久」。周承認，說這句話時口脗較重、語速較快。車莎莎當時回應稱不好意思；周此時以為對方已接受繞路。

然而，車莎莎此後再三指出周陽春已偏航；周未作回應，結果車莎莎便直接跳車。周描述，她一瞬間從車窗跳了出去，根本來不及做任何反應，來不及思考；等自己注意到時，她的腳已經到車窗邊，差不多要掉下去了。周形容，自己無緣無故負上刑事責任，從看守所獲釋以來一直未能恢復以往工作，現在只能參與體力勞動，難以維生。