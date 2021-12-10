員工誇老闆「神人」　美容公司遭監管機構調查

上海美容公司文峰集團的官網，早前發表吹噓公司總裁陳浩為「神人」的文章，被嘲為「彩虹屁」。內媒周四（9日）報道，該集團官網已被停止運作，發布上述文章的微信公眾號亦已無法搜尋。上海市普陀區市場監管局同日表示，發現該公司涉及單用途預付消費卡等違法行為，已立案調查。

事件傳出後引發輿論爭議，官媒也狠批文章離譜、失真、虛假。到周四，內媒發現該公司的線上平台忽然集體「消失」；官網打不開，頁面提示：「抱歉！該站點已經被管理員停止運行，請聯繫管理員了解詳情！」官方微信公眾號「今日文峰」也刪除了所有發文。記者曾致電顯示在該公司官網的熱線電話，但語音提示指該號碼因欠費、到期或其他原因已停機。記者致電微信公眾號顯示的客服熱線，亦無人接聽。

另有報道指，上海市普陀區市場監管局於周四透露，今年7月，該局對上海文峰公司未履行單用途預付消費卡資訊對接義務的違法行為，作出頂格處罰5萬元人民幣（約6.2萬港元）的行政處罰。到11月，市消保委發布文峰消費警示，該局立即對轄區內文峰公司及門店開展檢查，發現該公司存在涉及單用途預付消費卡、價格和廣告宣傳等違法行為，目前案件正在調查處理中。