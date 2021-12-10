小學午餐現蛆蟲　退休校長被屈受賄羈押49日獲賠償

台灣新北市某小學10年前在午餐桶內發現蛆蟲，當年剛退休的小學校長傅育寧被指涉嫌收受午餐供應商的賄賂，被羈押49日。法院經一審和二審先後均判他監禁8年4個月和7年6個月，惟傅男不服多次上訴，台灣高等法院更一審改判他無罪，檢方上訴遭駁回。傅男隨後聲請刑事補償，高院近日判他可獲賠償19.6萬元（新台幣，下同，約5.6萬港元）。

台媒周四（9日）報道稱，2011年有小學午餐內發現蛆蟲，檢方查出38名中小學校長、數名主任和評選委員涉收供應商賄賂，其中14名校長已被判刑。惟時任網溪小學校長潘教寧、林口小學校長蕭茂生、中和小學校長傅育寧、集美小學校長吳永裕等9人獲判無罪確定。

傅男表示，他被羈押時是小學校長，具有良好的社會名聲和正當職業，每月薪金逾9萬元（約2.5萬港元），但因此案導致名譽受損，請求按羈押日數每日5,000元（約1,430港元）作補償，共24.5萬元（約7萬港元）。

最高法院認為，傅男上述申請補償屬合法，而新北地院法官當時發出的羈押裁定尚無違法及不當之處，遂決定以每天補償4,000元（約1,143港元）計算。法院強調，若傅男不服決定，可向司法院刑事補償法庭提出聲請覆審。