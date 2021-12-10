距今10萬年前大熊貓化石　發現「偽拇指」

貴州科學院山地資源研究所近日在該省遵義市發現大熊貓化石，最早距今10萬年以上。當中，研究員發現了大熊貓橈籽骨化石，反映當時大熊貓已進化出與現代大熊貓近乎一樣的「偽拇指」。

內媒周四（9日）報道，發現大熊貓化石的雙河洞位於遵義市綏陽縣溫泉鎮，目前已探明長度逾300公里，是亞洲第一長的洞穴，也是世界最長的白雲岩洞穴。其內部結構複雜，水洞、旱洞並存，為大熊貓居住提供適宜的洞穴環境。

貴州科學院山地資源研究所助理研究員王德遠稱，這次發現的大熊貓化石保存完整度極高，在全球範圍內非常罕見。牙釉質測年數據顯示，其中一個生活在距今10.2萬年以前，另外一個生活在距今4.9萬年以前。

此前，該研究所科研人員與法國、意大利等國的科研人員，在雙河洞聯合科考過程中發現了兩具完整的大熊貓骨骼化石，並從中發現了「偽拇指」化石。專家稱，大熊貓在抓取竹子進食方面，四肢顯示出一個特殊的演化適應現象；與其他熊類相比，大熊貓手掌多出一個由橈籽骨增大而成的「拇指」，作用是輔助其他5隻手指合力抓取竹子，被稱為「偽拇指」。

王德遠表示，截至目前，有關科研人員已在雙河洞內發現近30個大熊貓化石個體。本次新的發現，反映出當時大熊貓已經具備像現代大熊貓一樣靈活使用前掌抓取竹子的生理條件，極大地提高了人們對大熊貓食性特徵演化的認識。