被拐青年回山東生活惹爭議　內媒︰法與情的衝突

經歷14年又57天尋親後，廣東深圳男子孫海洋周一（6日）終與兒子孫卓相認並團圓。然而事件並未因此結束，與大多數團圓家庭一樣，孫海洋一家也面臨法與情的衝突。內地傳媒周四（9日）報道，孫卓已返回一直生活的山東讀書，拐賣孫卓案的主要疑犯吳X龍已被批捕，孫卓的養母也因涉嫌幫助藏匿孩子，目前正取保候審，案件仍在進一步審理當中。

孫海洋接受內媒採訪時，詳情講述了自己的經歷，自兒子孫卓2003年出生後，他為了更好的生活，便帶着妻兒到深圳闖蕩，並在城中村白石洲經營包子店，生意一直不錯，生活頗為美滿。未料到2007年10月9日晚上7時許，他因太疲倦而在家中睡覺，妻子則在料理，就是因這小小的「疏忽」，導致時齡不到4歲的孫卓被一名陌生男子以食物和玩具車拐走。及後，孫海洋夫婦嘗試一切辦法尋親，其經歷更被拍成電影《親愛的》。

多年來，孫海洋堅持不換電話號碼，堅持把包子店開下去，更在小兒子出生後，取名為孫輝，「輝」與「回」諧音，就是期盼孫卓能回家。大約半個月前，孫海洋忽然聽到一些消息，說孩子可能找到了，但一直沒有人給他明確的說法。直到本周一，孫海洋夫婦才接獲警方通知稱，孩子找到了，立即將舉行認親儀式。

據報道，孫卓被尋回的契機相當奇妙。在2007年12月，即孫卓被拐的兩個月後，年僅4歲的符建濤也在深圳市被拐走。多年來，孫海洋夫婦曾與符建濤的父母一同尋子。在公安部今年展開的「團圓行動」中，警方意外發現符建濤的下落，並成功尋回符建濤。符建濤與母親團圓後，意外看到孫卓被陌生男子拐走的短片，覺得陌生男與其「三叔」吳X龍十分相似，於是告知警方。

警方經調查後發現，吳X龍當年在深圳城中村附近做保安時，先後把孫卓和符建濤拐走，因吳X龍的二哥沒有兒子，於是把符建濤送給二哥，其後又把孫卓送給另一名親戚。在警方追查後，終在山東發現孫卓的下落。

孫卓與親生父母團圓後，便提出返回山東讀書，又提到養父母及兩個姐姐都對他很好。雖然孫海洋想把兒子留在身邊，但最終決定尊重兒子的決定。惟不少網民不理解，在網上批評他的決定。對此，孫卓坦言，對於當年被拐一事，自己也有責任，才會發生一連串悲劇，但養父母養育他10多年，而且山東也有朋友和回憶，不是一時半刻能割捨。孫海洋則指︰「找到了，就放心了。只要孩子過得好，健健康康的，以前那些記恨，都淡忘了。」

對於孫卓的養母正取保候審，有內地律師指出，假如養父母參與了拐賣，或知道孩子是他人拐賣來的，很可能會被追究刑責；惟根據《刑法》規定，沒對被拐兒童有虐待行為，不阻礙對其進行解救的，可從輕處罰。律師又提到，不少拐賣案件中，孩子與養父母有了感情，都會請求親生父母放棄追責，導致現實中養父母被追責情形較少；惟從法律角度而言，沒有買賣就不會有那麽多人去拐賣，必須依法懲處，因兒童被拐賣造成的是一個家庭的破碎，這種傷害是難以估量的。