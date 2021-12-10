實踐六號05組衞星升空　長征系列火箭第400次發射

中國於周五（10日）在內蒙古酒泉衞星發射中心，利用長征四號乙遙四十七運載火箭，成功將實踐六號05組衞星發射升空進入預定軌道。這次也是長征系列運載火箭第400次發射。

執行本次任務的火箭與衞星，均由中國航天科技集團有限公司八院研製。衞星主要用於開展太空環境探測及新技術試驗驗證。1970年4月24日，長征一號運載火箭將東方紅一號衞星順利發射升空，為中國航天開創新紀元。在其後51年間，長征火箭執行了中國92.1%的航天發射任務，先後將700多個航天器送到太空，發射成功率為96.25%。

從長征一號火箭起，中國陸續成功研製了長征二號、三號、四號、五號、六號、七號、八號和十一號系列等不同類型運載火箭。目前，正在服役的不同類型長征火箭具備發射低、中、高不同地球軌道和不同類型航天器的能力，並能支援無人深空探測。

長征系列火箭曾成功完成多次重大航天任務，包括將中國首個太空站核心艙、嫦娥五號月球探測器、天問一號火星探測器、神舟載人飛船、天舟貨運飛船、北斗三號導航衞星等送進太空。