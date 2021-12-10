6人將13噸油污流入長江被判刑　恐危及百萬人飲用水

重慶市江津區人民法院周四（9日）發布消息稱，法院近日一審宣判一宗污染環境案，6名涉案人員將13噸含油廢水倒入長江流域，導致水質污染超標31.4倍。法院以污染環境罪、非國家工作人員受賄罪等，對上述6人判拘役4個月至有期徒刑10個月，各罰款1萬元（人民幣，下同，約1.3萬港元）。

法院審理查明，重慶新興齒輪有限公司去年因搬新廠，需清理52.54噸含油廢水，遂找到劉某、車陳某等人協助處理，有中介承諾給公司主管好處費。惟事後無相關機構接收廢油，多名涉事人員便將油污全部倒入長江附近的化糞池中。

他們將一車油污傾倒完成後，未能繼續傾倒便被當地民眾發現海面漂滿油污，遂向有關部門舉報。當局表示，污染位置距離城市飲用水的取水口十分接近，若未能及時清理油污，將涉及100萬群眾飲水安全。

資料顯示，涉事公司主要為製造汽車、摩托車配件，在生產的過程中，會產生大量廢礦物油、廢潤滑油等危廢排放物。法院強調，設施油污屬於HWO9類危險廢物，將對生態環境造成重大危害，涉事公司需負責賠償超過95萬元（約118萬港元）。