內地昨增63宗確診　滿洲里多24宗本地病例

內地周五（10日）公布前一日新增63宗新冠肺炎確診病例，其中26宗為境外輸入，37宗為本地確診。本輪疫情最嚴重的內蒙古，單日再多24宗本地確診，全部在滿洲里市。

新增境外輸入病例分別為廣西7宗，四川6宗，福建、山東各3宗，陝西2宗，北京、遼寧、上海、浙江和雲南各1宗；新增本地確診病例除出現在內蒙古外，其餘分布為浙江、雲南各5宗，黑龍江2宗，陝西1宗。同日新增43宗無症狀感染病例，其中20宗為境外輸入，23宗本地個案全部由浙江報告。至今內地累計99,517人確診，累計4,636人病亡。

據內蒙古衞健委網站消息，前一日該自治區新增確診病例中，1人於滿洲里市封控區核酸檢測篩查中確診，其餘23人則於集中隔離核酸檢測中發現。內蒙古現有515宗本地確診病例，其中滿洲里市佔507宗、新巴爾虎右旗6宗，而通遼市科爾沁區2宗確診為滿洲里市關聯個案。滿洲里市自本月8日以來，已開啟共11輪大規模核酸檢測。

國際醫學期刊《刺針-感染病學》周二（7日）發表一項關於科興疫苗的最新臨床試驗結果，試驗由科興公司、復旦大學公共衞生學院、江蘇省疾控中心、河北省疾控中心的學者共同進行。參與試驗的800多名不同年齡層健康成人，以不同劑量、接種間隔，接種了3劑疫苗或安慰劑。結果顯示，儘管接種2劑疫苗6個月後特異性免疫反應下降，但仍有良好的免疫記憶，與第2劑相隔8個月後接種第3劑，可有效增強中和抗體水平3至5倍。