維吾爾獨立法庭作終審裁決　華斥圖謀禍亂新疆

在英國倫敦設立的民間團體「維吾爾獨立法庭」（Uyghur Tribunal）在當地時間周四（9日）公布終審裁決，裁定中國對新疆維吾爾人和其他少數民族實施「種族滅絕」。中方回應時批評，世界維吾爾代表大會是反華分裂組織，其成立上述法庭花錢請騙子、買謊言、作偽證，圖謀炮製禍亂新疆、抹黑中國的政治工具，不具備任何公信力。

維吾爾獨立法庭經過今年6月和9月兩次分別為期4天的聽證會，周四公布終審裁決。英國御用大律師、法庭主席尼斯（Geoffrey Nice）宣布，裁定中國在新疆犯下「種族滅絕」罪行，以及多項「反人類」罪行，包括強迫轉移、監禁或以其他方式嚴重剝奪人身自由、虐待、強姦、強迫絕育、性暴力等。裁決又聲稱，這是中國政府最高層訂立的全面計劃，要為此負上主要責任。

中國駐英國使館發言人回應指，所謂維吾爾獨立法庭是由暴恐分裂組織世界維吾爾代表大會資助、一小撮反華分裂分子進行招搖撞騙的政治工具，並非法律機構，沒有任何法定權力，而是地地道道的假法庭。中國外交部發言人亦批評，這個所謂法庭此前多次反華活動的險惡用心已被事實戳破，所謂最終判決只是幾個跳樑小丑表演的政治鬧劇；強調謊言蒙蔽不了國際社會，阻擋不了新疆穩定發展繁榮的歷史進程，這場鬧劇注定被世人唾棄、被歷史掃進垃圾堆。