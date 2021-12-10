研究生自修室猝死　家屬起訴校方索賠逾百萬人民幣

遼寧工程技術大學研究生謝鵬，上月被發現倒在學校自修室內，被送往醫院後宣告不治，死因為心源性猝死。內媒周四（9日）從死者家屬的律師獲悉，他們已於當日向阜新市細河區人民法院遞交訴狀，狀告校方及導師董某文並索要包括死亡賠償金、精神撫慰金等在內的賠償金，合計逾103.6萬元（約125.3萬港元）。

34歲的謝鵬在上月23日早上10時許被發現倒在學校自修室，得知噩耗的親屬從山東趕至阜新為他處理後事。不過，其父母在翻看兒子手機後發現，謝的導師董某文曾將多項與畢業無關的課題工作交由其承擔，另又需要幫他完成打掃辦公室、煲水等生活瑣事，謝鵬生前的最後一個晚上更熬夜工作至凌晨2時半。

謝鵬的叔叔向內媒透露，本應在今年夏天畢業的謝鵬在今年農曆新年被告知將延期畢業，原因是論文不達標。但在謝鵬和多名同學的微信聊天中卻透露，他因忙於導師額外安排的工作而無暇顧及畢業論文。謝鵬今年5月曾因心臟不適前往醫院就診，後以心臟不適為由向董申請回家完成畢業論文，但未獲得允許。

謝鵬家屬認為，學校與導師應當連帶承擔侵權賠償責任。起訴狀指出，因導師董某文指派謝鵬承擔各種繁重且與學業、科研、社會服務無關的事務，嚴重違反《教育法》及教育部的多項禁止性規定，致使謝鵬在就讀研究生長達3年半的時間裏，持續超負荷工作，造成其心源性猝死。期間大學亦未依法履行職責，共同侵害謝鵬的學習權、健康權和休息權。