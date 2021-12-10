台代表出席民主峰會　罕有與拜登同框

美國總統拜登周四及周五（9及10日）主持召開「民主峰會」視像會議，全球110個國家及地區的領袖或代表參與，台駐美代表蕭美琴與行政院政務委員唐鳳代表台灣出席。二人罕有地與拜登同框，會全程出席各場次會議，分享相關民主經驗及面臨的挑戰，均稱對有份與會感到榮幸。

台駐美代表處在Twitter發文，刊出蕭美琴參加峰會開幕禮的照片，形容在共同捍衞和鞏固世界各地民主之際，這是一個從世界領袖處獲得見解的極好機會。蕭美琴與唐鳳會在各場次會議上，分享台灣的民主經驗及面臨的挑戰，並分組討論民主韌性、預防及反制貪腐等議題。唐鳳在Facebook發文指，台灣的民主方興未艾，除了印證民主的普世價值，也從自身嘗試中發掘民主的創新與未來；又台灣不只是參與民主峰會，更能作出貢獻。

唐鳳周五會代表台灣以預錄影片方式發表聲明，並參與當日「科技與民主」場次的「對抗數碼威權主義及肯定民主價值」分組討論，擔任與談人，成為少數受邀在民主峰會擔任與談人的亞洲代表，介紹台灣民主發展。她屆時會與美國國際開發署署長鮑爾（Samantha Power）等領袖，討論如何透過科技與數碼民主加強政府治理，並分享台灣如何運用科技對抗新冠疫情、建立信任，以及對抗國家策動的假訊息攻擊。