尼加拉瓜或因國際制裁與台斷交　美斥陸如癌症

尼加拉瓜宣布與台灣斷交，改與北京復交。台媒引述消息指，此局面早有迹象，包括尼加拉瓜日前接連派高官出席與大陸有關的視像會議，向大陸靠攏或因為國際制裁壓力大。美國有國會議員斥責大陸從中作梗，如同「癌症」般在拉丁美洲擴散；又批評尼加拉瓜總統奧爾特加是邪惡政權，呼籲華府堅定支持台灣。

台媒周五（10日）引述知情人士指，奧爾特加上月初在尼加拉瓜大選中勝出連任總統，但他被指在選舉中持續打壓和拘捕反對派及異見人士，受到國際民主社會的譴責與制裁，美國、歐盟、美洲國家組織等均不承認其選舉結果，台灣亦曾呼籲尼加拉瓜遵循民主機制。知情人士又指，奧爾特加政府對此採取強烈抗議及反擊，主動退出美洲國家組織，更向大陸靠攏，表示願接受「一中原則」協商。

美國政壇深切關注事態發展，美國共和黨籍參議員史葛（Rick Scott）批評，尼加拉瓜與台灣斷交是奧爾特加邪惡政權的可恥舉動；又指大陸在拉丁美洲的影響力如癌症般擴散，危害整個西半球。他表示，美國必須反對大陸干預，堅定與台灣站在同一陣線，持續在拉美地區為民主戰鬥。共和黨籍眾議員巴克（Ken Buck）批評大陸，積極破壞台灣人民「自決」的權利；共和黨籍眾議員格林（Mark Green）亦稱，對尼加拉瓜的選擇感到失望。