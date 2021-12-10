台前外長指美撐台　尼加拉瓜斷交難釀骨牌效應

尼加拉瓜宣布與台灣斷交，令與台灣有邦交的國家只剩14個，數目會否進一步減少備受關注。台灣的前外交部長程建人對今次斷交不意外，但認為美國從上到下反對大陸，並高調支持台灣，料會向台灣的邦交國施加影響力，故相信尼加拉瓜的舉動不太可能引發骨牌效應。

曾於1990年與尼加拉瓜展開復交談判的程建人向台媒表示，尼加拉瓜國內政治未完全上軌道，即使有憲法及所謂的民主體制，但上月的大選仍出現反對派及異見人士被捕的情況。他指出，尼加拉瓜總統奧爾特加一直與美國不和，雙邊關係緊張，但跟大陸有某程度的接觸，加上曾建交，與台灣的「拉力」亦不強，直言今次斷交「看似突然，其實幕後應該已經運作一段時間了」。

但程建人指出，美國過去支持台灣的態度含糊，但現在卻公開直接地支持台灣加入國際組織，應會發揮影響力穩住台灣對外關係。因此他認為，尼加拉瓜與台斷交引發連鎖反應、影響區域國家與台關係的可能性不高。

程提到，洪都拉斯親北京的前第一夫人卡斯特羅日前當選總統，雖然她曾稱有意與大陸建交，但其副手後來表明與美國友好，不需與大陸建交，相信是受到美方壓力。他又認為，美國就算不親自對太平洋島國發揮影響力，也會要求澳洲協助維持帛琉、馬紹爾群島等國與台灣的關係。