台增16宗輸入確診　女研究員染疫疑非因鼠咬

台灣周五（10日）新增16宗新冠肺炎境外輸入確診病例，無新增本土感染和死亡病例。前中研院女研究員確診被列為周四（9日）的本土案例，有台媒報道，她染疫與曾被老鼠咬傷無關。台北市長柯文哲表示，未來兩至三日內若出現不明感染源病例，將暫停舉辦台北燈節、跨年活動等大型活動。

中央流行疫情指揮中心表示，新增的境外輸入病例分別為9男7女，年齡介乎10多至60多歲，分別自阿聯酋、美國、越南、加納、大陸、印尼、南非和泰國入境。其中來自南非的個案，是台灣將南非列為高風險國家後，首次有確診個案來自該國，患者在當地亦有醫院活動史，但是否感染當地流行的Omicron變種病毒，仍需進一步調查。至今台灣累計16,721人確診，當中848人病亡。

指揮中心周四曾稱，確診女研究員曾於實驗室被染疫的老鼠咬傷。台北副市長黃珊珊周五在記者會表示，該研究員曾兩次被咬，第一次被咬後曾接受核酸檢測但顯示無感染，第二次被咬卻沒有檢測。她發病後直接離職，未有通報症狀。台媒稱，指揮中心公布女研究員的基因測序結果，顯示其確診Delta變種病毒；惟咬傷她的兩隻老鼠，據指分別染有Alpha和Gamma變種病毒，故認為她感染非因被鼠咬。指揮官陳時中則稱仍未為老鼠檢測，主要先針對患者感染的病毒進行基因測序，確定是否與實驗室中的病毒基因排序相同。

另外，柯文哲在記者會上表示，年底將至，有台北燈節、跨年晚會等很多活動要舉辦，但是否照常舉辦需看未來數日的情況。他同時呼籲民眾盡快完成接種兩劑疫苗，尤其是長者。