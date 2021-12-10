海峽論壇明開幕　台國民黨主席將致詞

夏立言以視像形式在海峽青年論壇活動上致詞。（中時電子報圖片）

尼加拉瓜與台灣斷交並改與北京建交，令兩岸關係再度緊張。但第13屆海峽論壇相關活動周五（10日）在福建廈門照常登場，周六（11日）正式舉行開幕式，大陸全國政協主席汪洋與台灣的國民黨主席朱立倫屆時將以視像形式出席致詞。

海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省政府台港澳事務辦公室副主任鍾志剛周四（9日）在記者會上表示，今年論壇主要有4個特點，包括聚焦民間交流主題、關注經濟發展熱點、展現融合發展成效及提升雲端傳播能力。論壇大會於周六上午10時在廈門會議中心舉行，線上線下結合舉辦，其中線下活動邀請台灣有關政黨代表、主辦單位代表、行業精英等各界5,000名嘉賓。

相關的海峽青年論壇等系列活動周五上午在福建率先登場，國民黨副主席夏立言以視像形式代表國民黨出席致詞。台灣的陸委會已定調該論壇為大陸大型統戰平台，副主委邱垂正發出政策說明禁止公務員參加，亦警告民眾不要參與，否則可能觸犯反滲透法等。夏立言則質疑，邱垂正亦曾參加海峽論壇，指民進黨政府凡事都說是統戰，對自己太沒信心。國民黨去年取消參加海峽論壇，今年則因應疫情以視像形式參與。