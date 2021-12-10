馬英九涉賤賣黨產案一審判無罪　檢方今提上訴

台灣的前總統馬英九被控在中視、中影、中廣股權（三中）與國民黨舊中央黨部交易案中賤賣黨產，遭台北地檢署起訴《證券交易法》特別背信、非常規交易等罪，但台北地方法院10月27日一審裁定無罪。台北地檢署不服判決結果，周五（10日）針對馬英九等3人正式提出上訴，並列舉9大理由。

檢方在上訴理由中指出，台北地院在此案直接證據歷次會議及內部談話錄音檔、錄音譯文的證據評價，取捨標準不一；該法院未有整體觀察起訴事實的架構，省略諸多內容，認事用法明顯有違反和延誤；三中案並不適用法院採用的商業判斷法則；法院對相關交易案是否符合營業常規的標準與司法實務迥異；混淆馬英九動機與主觀犯意；在此案採取迴避審查交易實質的立場；並對各個交易行為評價標準不一；一審判決無罪理由與卷內事證相違；書面證據及被告辯解自行創設概念，直接認定不用適用公司取處程序及內控規定的情況。

檢方主張，馬英九、中投公司前董事長張哲琛和前總經理汪海清涉嫌賤賣三中的行為，雖然表面上沒有收錢，但不法暴利落入他人私囊。造成的積極損害包括三中案共約38.5億元（新台幣，下同，10.8億港元）、黨部大樓交易案共約6億元（約1.7億港元）；若計算其他消極損害，總共達72.9億元（約20.5億港元）。