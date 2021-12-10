中尼外長視像會晤　促加快經貿投資合作

中美洲國家尼加拉瓜宣布與北京復交，兩國政府代表周五（10日）在天津簽署恢復外交關係的聯合公報。國務委員兼外長王毅同日在浙江與尼國外長蒙卡達舉行視像會晤，讚賞尼方以國家發展角度與北京復交的決定，又形容兩國已吹響並肩前行、共謀發展的集結號。雙方又談到願盡快在經貿投資、科技等領域展開全方位合作。

中國大陸外交部副部長馬朝旭與尼國政府代表勞雷亞諾·奧爾特加會見記者時提到，尼國即日起斷絕與台灣的「外交關係」，並承諾不再與台方發生任何官方來往，陸方對此立場表示讚賞，強調堅持一個中國原則已是大勢所趨。二人在會上又指出，復交後將在抗擊疫情、經濟民生、基礎設施建設等領域開展廣泛合作，以推動兩國關係不斷向前發展。

王毅與蒙卡達舉行視像會晤時亦提到，兩國政府在重大國際和多邊事務中有相似立場，今次在一中原則基礎上恢復大使級外交關係，有助開闢兩國關係高水平發展的新前景。王毅就發展陸尼關係提出4方面建議，包括堅定維護一中原則、加緊規劃合作、打牢民意基礎及堅定相互支持。蒙卡達則表示，尼方一貫支持陸方維護主權、獨立和領土完整，並將以本着「只爭朝夕」的精神加快與陸方開展經貿投資、科技、人文、媒體等各領域全方位合作，願盡快同陸方商簽共建「一帶一路」的合作文件。

王毅與蒙卡達視像會晤後接受傳媒採訪時強調，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表包括台灣地區在內全中國的唯一合法政府。對於目前還有幾個國家與台灣保持「邦交」關係，他批評是台灣當局大搞「撒錢」外交，不顧台灣民眾的福祉，以及美國不斷向有關國家施加壓力而造成。