尼加拉瓜斷交暫未影響自貿協定　藍委促台外長下台

尼加拉瓜宣布與台灣斷交後，國民黨立委周五（10日）要求台外長吳釗燮為事件請辭。台總統府回應指，應被譴責的是打壓台灣的威權，不是台灣的外交團隊，故認為沒有請辭問題。對於斷交會否影響台尼自由貿易協定，台經濟部指該協定目前仍有效。

外界關注斷交會否影響台灣與尼加拉瓜2006年簽署的自貿協定，台經濟部周五表示，協定需由締約方通知對方180天後才會失效，目前未接獲尼加拉瓜通知，該協定仍然有效。經濟部又指，台灣去年對尼加拉瓜出口為2,294萬美元（約1.79億港元），佔出口總額0.01%，影響有限。台方將密切注意尼加拉瓜最新貿易政策與措施，即時採取必要應對以確保台企權益，並視台企需要提供協助，或適時協助轉移投資基地。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰周五早上表示，吳釗燮應為尼加拉瓜與台灣斷交下台。總統府發言人張惇涵表示，應該被譴責的是打壓台灣的威權，不是辛苦努力的外交團隊；蔡英文總統因此認為，沒有請辭問題。張又指，總統府希望所有台灣人團結一致，向全世界展現台灣「遇到壓力不屈服」的立場，堅定與國際民主自由陣營站在一起。

台北市長柯文哲談及對此事的看法時，指台灣不會因為與一、兩個國家斷交就不存在，不需要尼加拉瓜來肯定，「這種東西見怪不怪了」。高雄市長陳其邁則對事件表示非常遺憾，批評大陸從不會放棄國際空間打壓機會，認為台灣必須參與更多國際組織，也要有軍事和外交等層面的自我防衞決心。