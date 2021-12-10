涉搞權色交易兼受賄　省委政法委前副書記被雙開

中紀委國家監委周五（10日）在官網通報，廣東省委政法委前副書記江楷鑫涉搞權色、錢色交易，又以職務便利為他人牟利，嚴重違紀違法。經報省委批准，決定開除其黨籍及公職，並將有關涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報指出，江楷鑫喪失理想信念，無視中央八項規定精神，生活奢靡，貪圖享樂，安排民營企業主租用高檔寓所供其享用，收受可能影響執行公務的禮金，違規借用管理服務對象車輛。另在幹部選拔任用工作中為他人牟取利益，違規從事營利活動，通過民間借貸獲取大額回報；並甘於被「圍獵」，大搞權錢交易，在土地競拍、項目開發、案件查處等為他人牟取利益，非法收受巨額財物。

江楷鑫嚴重違反黨的組織、廉潔和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。當局遂依據有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，對江楷鑫作出上述處分，同時終止其省第十二次黨代會代表資格，另收繳其違紀違法所得。

資料顯示，現年56歲的江楷鑫曾擔任揭陽市公安局黨委副書記、副局長，汕頭市副市長、公安局局長，佛山市副市長、公安局局長等。他於2017年6月任廣東省委政法委專職副書記，2018年10月起任省委政法委副書記，直至今年5月受查時被免去職務。