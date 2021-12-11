9歲童離家失蹤45小時　浮冰下尋回遺體

遼寧省瀋陽市9歲金姓男童（又稱陽陽）於周三（8日）與母親口角後離家出走，家人其後發出尋人啟事，當地公安、消防、公益組織、志願者及熱心市民加入搜索。45小時後，搜救人員周五（10日）在一條河流的浮冰下發現一具男童屍體，確認是走失的陽陽。

報道指，陽陽周三因在學校與同學鬧不和，母親把他接回家後說了他幾句，陽陽之後疑一氣之下離開住所。他當時身上沒有錢，也沒戴手機或手錶。據家長此前提供的尋人訊息顯示，陽陽身高約1.4米，離家時身穿藍色有帽上衣和黑色羽絨外套，下身穿着黑色運動褲和黑色鞋。翻查閉路電視畫面，拍到蹦蹦跳跳的陽陽最後出現在富民橋南路口附近。

周四（9日）傍晚7時許，消防部門接獲民眾報案，懷疑陽陽在富民橋下走失，於是趕赴現場，利用橡皮艇、救援車、照明車等進行搜索，直至周五凌晨仍未發現陽陽的蹤迹。與此同時，志願者亦從陽陽最後出現的位置逐步擴大搜索範圍，搜查所有能藏人的地方如老房子、小木屋、停靠的船隻等。

直至周五上午11時許，在瀋陽市渾河水域中，救援人員發現疑似男童遺體，打撈上岸後經公安部門和家人確認，證實為失蹤的陽陽。