男子腎移植後現罕見併發症　治療97天逃出鬼門關

上海市一名48歲張姓男子被尿毒症困擾多年，雖然兄長捐獻腎臟，卻在移植手術後出現罕見併發症，更先後遭遇溶血、急性移植腎功能喪失、心肺功能衰竭等情況，幸在上海仁濟醫院治療97天後，終於接近痊愈，並重獲新生。

醫院周五（10日）披露該宗病例，張先生患上尿毒症多年，一直非常痛苦，其兄長不忍受弟弟受苦，主動提出捐獻一個腎臟；但經術前基因檢測，醫生發現張先生存在先天性的基因缺陷，術後可能會出現「移植相關血栓性微血管病」，嚴重時會危及生命，死亡風險很高。

當時，醫生反覆交代腎移植手術可能的風險，但張先生不願意接受終身透析，堅決要求手術；至今年9月4日，他終接受手術。術後初期，張先生的腎功能恢復順利，但在術後第3天起便開始出現醬油色血尿、尿量減少，血色素和血小板斷崖式下降等症狀，及後更出現房顫、室顫、心肺功能衰竭等情況，數次病危。

綜合臨床表現及檢驗檢查結果，專家團隊判斷張先生出現「移植相關血栓性微血管病」，並展開治療，但他病情仍不斷惡化，一度依靠ECMO人工心肺維持生命。幸在多科室專家救治下，張先生病情開始奇迹般好轉，腎功能也逐步恢復正常，經歷長時間康復治療後，他將於近日出院。