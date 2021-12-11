5度興訟終成功離婚　女事主讚生活回復正常

湖南衡陽市衡陽縣女子寧順花，早前因5年內4度提出離婚被法院駁回，而受到輿論關注；幾經波折下，她今年第5次提起離婚訴訟，終獲法院判離。寧順花近日接受內地傳媒採訪，大談離婚後的生活，指自己已換了工作，又更換了電話號碼，生活才回歸平靜，又坦言︰「一覺睡到天亮的感覺簡直不要太好！」

據報道，寧順花與前夫陳定華於2015年12月起談戀愛，翌年6月結婚。惟她婚後才發現陳男沉迷賭博，又經常家暴，短短5月後便決定分居，同年12月向縣法院起訴離婚，惟遭法院以「夫妻感情尚未完全破裂」為由駁回。及後，她3度提起離婚訴訟，均被法院以相同理由駁回，過程中，她與家人多次被陳毆打或威脅；為此，她多次申請人身保護令。

直至今年3月，寧順花第5次提起離婚訴訟，其經歷也受到輿論廣泛關注。至4月30日，縣法院開庭審理案件並當庭宣判，准予寧順花與陳定華離婚。陳定華及後雖提出上訴，但仍被市中院駁回，法官更在判詞中勉勵雙方︰「人的一生很漫長，經歷挫折和坎坷在所難免，重要的是從中吸取經驗和教訓，重新燃起追求新生活的熱情和勇氣。」

寧順花近日受訪時，首先感謝各界的關心和支持。她坦言，自己在過去幾年一心只想離婚，離婚官司佔據其人生的很大一部分時間，她甚至會因此發噩夢，半夜醒來會大哭，需要依然抗抑鬱藥物紓緩情緒。寧又憶述，她因擔心陳定華得知其所在位置，即使願意在開庭前一晚受訪，但直到最後一刻向記者透露其入住的賓館。在法院判決離婚後，她的心情明顯好轉，如今還會在朋友圈上載自己唱歌的短片。