警破21年前拐賣兒童案　2歲童遭父「同鄉」劫走

山西省晉城市公安局周五（10日）公布，澤州縣警方近日成功破獲「2000.8.31大陽鎮香峪村」搶劫拐賣兒童案。犯人假裝是村內「同鄉」，趁楊某夫婦不為意時，將他們2歲兒子楊小某強行抱走，後者被帶至河北省武安市以4,000元（人民幣，下同，約4,800港元）賣給另一人販，導致楊某一家與兒子失散21年。

事發於2000年8月31日早上8時許，龍某琴在香峪村暫住處做家務，丈夫楊某外出上班，兩名兒子則在院中玩耍，期間，在村內暫住的徐某進來與其寒暄幾句，便帶兩個小朋友到大門玩。惟龍某琴忽然聽到大兒子在門外大哭，急忙出門便發現小兒子已經不見了。

據楊某憶述，他並不認識徐某，只知對方一樣在附近上班，且自稱與其是同鄉，自己就放下戒心。發現小兒子不知去向後，楊某夫婦聯繫村幹部，又挨家挨戶敲門詢問，並向公安機關報案。惟警方當時技術限制，調查未取得進展，但夫婦二人21年來仍堅持尋子。

直至今年9月，專案組民警分赴浙江紹興、貴州納雍採集楊某和龍某琴的血樣，利用新型偵查手段比對查找案件線索，確定山東棗莊市的張某就是當年被拐「楊小某」。而當年自稱是同鄉的徐某，在10月19日於杭州高鐵站落網，當他得知晉城警方前來緝捕時，亦坦言：「這一天終究是來了。」警員事後進一步拘捕當年買下楊小某的龍姓人販，後者當年將楊小某帶至棗莊市後，以8,000元（約9,600元）賣給一對張姓夫婦。