東江大旱引發鹹潮來襲　廣州應急指揮供水

受東江流域持續乾旱引發的鹹潮影響，廣東省東部地區近期出現停水；廣東廣州市水務局周五（10日）通報已成立市級供水突發事件應急指揮部。專家指出，東江流域正遭遇自1963年以來最爲嚴重的四季連旱。

據氣象和水文部門統計，廣州地區今年1月1日至12月5日平均雨量為1,370.8毫米，較近十年同期的1,862毫米少26.4%。當局預計，今年第4季度東江流域整體外來水源將減少五至六成。華南農業大學教授王紅旗介紹，今冬廣州包括東江、西江、北江在內的多處水源發生程度不一的旱情，周邊地市同受旱情影響，供水形勢嚴峻。

受鹹潮影響，短期內廣州市部分地區的自來水將略帶鹹味。水務部門引述中山大學公共衞生學院教授宋宏強調，根據世界衞生組織的《飲用水水質準則》，口感偏鹹的自來水不會對人體健康造成影響，呼籲廣大市民毋須擔憂。廣州市已對各類水源水質展開應急監測，分析結果將每天報告。

為保障供水，廣州市水務局已加快建設應急供水工程、儲備抗旱供水應急物資、加強供水單位優化調度、制定壓減取水單位名錄、分級分類管控用水等。當局周五已向全體市民發出《節約用水倡議書》，呼籲全社會樹立節水意識、全民踐行節水行動、全行業提高用水效率。

不少廣州市居民在社交網站發文抱怨停水措施來得太突然。他們批評，政府事前完全未有提早通知停水時間和供水時間，導致大批市民未能預先儲水，影響日常洗漱。多人周六（11日）表示，家中已連續停水4天。