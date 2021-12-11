海峽論壇今開幕　朱立倫通過視訊致詞

第13屆海峽論壇論壇大會周六（11日）上午在福建廈門舉行，中國國民黨主席朱立倫通過視訊向大會致詞時表示，面對當前的兩岸局勢，國民黨將秉持黨章、黨綱的規範，以及兩岸多年來交流所累積的基礎，繼續推動兩岸和平發展。

朱立倫指出，如果加上海峽論壇的前身，即已舉辦3屆的海峽西岸經濟區論壇，海峽論壇已舉辦了16次；16年來，論壇的規模愈來愈大，交流也更加廣泛深入，主題與內容跟民眾的需求更為契合，這對當前兩岸關係的發展意義十分重大。

他又指，在當前的新冠疫情肆虐下，對於長期在兩岸往來的台商、台胞、台生、陸生、陸配來講，真的非常辛苦；國民黨將秉持初衷，除了妥善照顧在台陸生、陸配外，也要為在陸經商、工作、生活、求學的台胞爭取應有的權益和保障。

朱立倫認為，本屆海峽論壇分別通過青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流等四大板塊，促進兩岸的互動，這與他提出的當前兩岸關係應該力推的六大社會領域交流，包括文化、城市、學術、商業、宗教、體育等層面，十分契合。他續指，在未來，兩岸環保層面的碳排放、氣候變遷等議題，以及防疫、「後疫情時代」的經濟發展等，均是兩岸可合作的重要議題。