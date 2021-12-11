國家衞健委︰防疫重點是守住國門　口岸為重中之重

國務院聯防聯控機制周六（11日）在北京召開新聞發布會，國家衞健委疾控局副局長吳良有在會上表示，目前全國疫情形勢總體平穩，但近期局部地區發生由境外輸入引起的本土小範圍疫情。國家衞健委發言人米鋒則指，本月以來的新一輪疫情主要集中在口岸城市及臨近地區，疫情防控的重點仍是守住國門、外防輸入，其中口岸是「重中之重」。

吳良有介紹，內蒙古滿洲里市疫情的病毒基因測序分析顯示，疫情是由一宗境外輸入源頭引起，與早前的內蒙古疫情沒有關聯；本次關聯疫情首先在滿洲里發現病例，隨後在內蒙古呼倫貝爾市內2個區旗、通遼市，黑龍江齊齊哈爾市、哈爾濱市，河北石家莊市和北京海淀區等地發現關聯病例。目前，滿洲里疫情仍處於持續發展階段，雖然報告病例數呈現波動下降趨勢，但疫情發展走勢仍需密切觀察。

吳良有又指，雲南隴川疫情波及範圍局限，病例均為同一所學校的師生，未發現校外相關病例，病例基因組測序顯示均為同一傳播鏈，疫情基本得到控制；至於上海市、浙江省和江蘇省3地疫情病例的病毒基因組序列高度同源，為同一起關聯疫情。目前，上海疫情總體比較平穩；浙江紹興、寧波和杭州的疫情發展較為迅速。另陜西疫情目前僅發現零散個案，未出現擴散傳播情況。

米鋒則指，當前新冠肺炎疫情全球大流行仍處於發展階段，周新增確診病例繼續超過400萬宗，死亡率出現上升，Omicron變種病毒株進一步增加了疫情不確定性，中國外防輸入壓力持續增大。

此外，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，新冠疫苗在整個人群接種不良反應報告中，嚴重不良反應發生率低於百萬分之一，其中3至11歲兒童的嚴重不良反應發生率低於青少年和成人，已報告的不良反應當中，95%以上都屬於一般反應。