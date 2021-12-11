藍皮書︰北京市常住人口持續下降　素質位居全國前列

北京市委黨校北京人口與社會發展研究中心，周六（11日）發布《北京人口藍皮書·北京人口發展研究報告（2021）》。藍皮書顯示，北京市常住人口持續下降，但人口素質持續提升，位居全國前列。

藍皮書指出，北京常住人口自2017年以來，連續出現小幅下降，2020年全市常住人口為2,189萬人；家庭小型化持續加劇，從1982年的3.7人/戶降至2020年的2.31人/戶，低於2.62人/戶的全國平均水平。同時，老年人口比重不斷上升；2020年，60歲及以上常住老年人口規模已達到429.9萬人，佔常住人口的19.6%；其中，65歲及以上常住老年人口佔常住人口的13.3%。

藍皮書又指，北京市人口的平均預期壽命持續提升，2020年北京戶籍人口居民平均預期壽命達82.43歲，較上一年增加0.12歲。另人口素質亦持續提升，2020年北京市15歲及以上常住人口的平均受教育年限為12.64年，位居全國第一；每10萬人中，便有約4.2萬人擁有大專及以上文化程度，位居全國首位，遠高於1.5萬人的全國平均水平。

此外，北京人口分布更均衡，非首都功能疏解見成效。總體來看，首都功能核心區、城市功能拓展區人口規模下降，城市發展新區、生態涵養發展區人口規模上升。