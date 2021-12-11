市警察局8天內3警官送院　台警政署長南下探望

台灣高雄市警察局在8天內連續有3名警官不適送院，引發輿論關注。台媒周六（11日）報道，3名警官分別是保安大隊雄岡中隊陳姓分隊長、前鎮分局勤指中心于姓主任，以及新興分局毛姓督察組長，其中陳男送院搶救後不治；于男經就醫後心臟植入了支架，情況穩定；毛男接受手術後，仍在深切治療部留醫，未脫離險境。

據報道，現年52歲的陳男本月1日晚上8時結束工作後回家，翌日清晨5時許起床如廁時，突然咳嗽並暈倒，家人發現後將其送院。經診治，醫生研判陳男心肌梗塞，為其裝上人工心肺進行搶救，惟6日後不治。另毛男周四（9日）下午3時許在分局如廁時不適昏倒，被送院搶救後，發現為主動脈剝離，院方隨即為他進行手術，至今仍未脫離險境。

至於于男則於上周六（4日）在家時感到不適，自行就醫後，院方查出有心臟問題，在裝上支架後，目前正住院觀察中。對於高雄警官短短8天內倒下3人，台警政署長陳家欽周六南下高雄市巡視，並於當天上午前往探望毛男，同時提醒每位警察要時刻注意自己的身體狀況，並定期做健康檢查。