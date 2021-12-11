男子離開醫院後失蹤　妻子︰他失憶兼不能說話

四川省49歲男子周躍斌早前遇上車禍，在醫院接受開顱手術後康復，但術後記憶丟失、喪失語言功能。周五（10日）上午9時許，周躍斌更趁家人辦理出院手續時偷走，其妻子莫小蓉只好聯同親友在成都市四處尋找，惟周至今仍不落不明，莫只好向當地傳媒求助。

莫小蓉憶述，丈夫上月初遇上車禍，接受手術後雖恢復清醒，卻因此失憶，連家人都不認得，且語言功能喪失，不會說話。同時，周躍斌十分抗拒在醫院治療，一心想要回家。8天前，莫小蓉帶同周躍斌到四川省人民醫院接受康復治療，希望讓丈夫的病情有所好轉。接受治療後，周已能夠吞咽進食，卻多次嘗試脫離家人看護，家人只好讓他出院。

未料，周的兒子辦理出院手續時，周躍斌偷偷走出病房，莫小蓉發現後立即追趕，但周最終仍離開了醫院，並登上一輛的士。及後，周一直在街上四處遊蕩，最後的身影出現在龍騰中路附近，其後下落不明。

周躍斌走失後，莫小蓉立即通知在成都的親友，一行20多人開始分頭尋找，報警、查看監控，派發尋人啟事等，惟直至周六仍未有發現。莫小蓉泣訴，假如丈夫沒有走失，他們應已回到家中，但如今只能四處尋找丈夫。