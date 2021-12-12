內地昨增75宗確診　宜興暫停市內公共交通

國家衞健委周日（12日）通報，內地前一日新增75宗新冠肺炎確診病例，分別為49宗本土感染和26宗境外輸入，目前累計確診99,679宗，其中4,636人死亡。江蘇宜興市上周六（11日）下午發現一名無症狀感染者後，當地加強疫情防控，周日起暫停市內公共交通、的士和網約車等，民眾若需離開，須持有24小時內核酸檢測無感染證明。

通報顯示，新增的本土確診分別為浙江38宗、內蒙古呼倫貝爾市10宗、黑龍江在哈爾濱1宗。而境外輸入分別為上海和廣西8宗，山東、四川和雲南2宗，遼寧、福建、廣東、陝西1宗；另新增20名無症狀感染者。目前仍有1,323名患者需留院治療，其中28人為重症病例。

宜興市防疫部門表示，上周六下午為集中隔離的外省民眾進行核酸檢測時，發現一名無症狀感染者，隨即轉送至無錫市定點醫院隔離治療。宜興市防疫應急指揮部周日發通知，除暫停市內公共交通外，同時取消演唱會、體育賽事等聚集性活動，戲院、麻雀館等公共場所暫停運作。當局呼籲民眾如非必要，不要離開宜興。

另在浙江杭州市近日陸續出現確診個案，內媒分析確診者的活動史，發現當地至少7名患者的活動軌迹同棋牌室有關。杭州市有2名棋牌室負責人，因未有按規定暫停營業，被警方行政拘留。