網絡主播發表侮辱言論　賠2000萬人民幣後回歸B站

內地上海影音平台「bilibili」（嗶哩嗶哩，又稱B站）著名主播「LexBurner」，今年初因侮辱觀看日本動畫《無職轉生》的網民為「社會底層」，被B站長期封禁。B站近日發布公告，裁定LexBurner需賠償2,000萬元（人民幣，下同，約2,448萬港元）；B站將解封其影片直播帳號。

公告指，LexBurner在直播中連續發表大量爭議性言論，損害B站的形象與商譽，違反合作義務及相關法律法規、政策文件的規定，造成巨大的經濟損失，影響健康文明的網絡環境。法律仲裁委員會裁定LexBurner擔負違約責任，並賠償相應金額。對此，LexBurner稱接受裁決，履行責任，將根據自身的經濟情況，分期賠付全部款項。

此外，B站希望LexBurner重回平台後，能吸取教訓、加強學習，承擔其作為公眾人物應盡的法律責任和社會責任。LexBurner則表示，希望委託B站向動畫院校捐贈200萬元（約244萬港元），以動畫專項獎學金、動畫專項基金的形式，支持動畫人才的培育。