片仔癀董事長潘杰辭職　漳州市國資委副主任林緯奇接任

福建漳州片仔癀今年4月因斷貨出現「天價」，原價每粒590元（人民幣，下同，約731港元）被炒至近2,000元（約2,476港元），被戲稱為「藥中茅台」。漳州片仔癀藥業股份有限公司近日發布消息稱，董事長潘杰因工作調整，已辭去董事、董事長及董事會下屬專門委員會委員等職務，並由漳州市國資委副主任林緯奇接任董事長一職。

內媒上周五（10日）報道稱，片仔癀今年來已有兩任董事長辭職，任職6年多的58歲的董事長劉建順4月8日宣布因個人身體原因，向董事會申請提前退休，最終由潘杰接任。

潘杰出任片仔癀董事長當日，片仔癀總市值約2,000億元（約2,476億港元），至上周四（9日）市值為2,811億元（約3,481億港元），漲幅約40%。資料顯示，潘杰1987年已任職漳州製藥廠的出口部經理，而漳州製藥廠為上市公司片仔癀大股東九龍江集團的前身。他曾擔任公司的董事、副總經理、總經理等職務。

另資料顯示，漳州片仔癀是國家一級保護中藥，含有三七、蛇膽、牛黃、麝香等名貴成分，具有保肝降酶、去除肝脂和舒緩肝問題等功效，因功效顯著被譽為「國寶名藥」，其處方、工藝均被中國中醫藥管理局和國家保密局列為國家絕密。