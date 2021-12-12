書畫競拍平台突然停擺　逾千受害人無法取回資金

內地官媒周日（12日）報道，安徽銅陵市一個名為「鴻韻和拍」的拍賣App突然停擺，逾千名受害人無法取回資金，估計涉及金額巨大。目前，當地警方已立案調查。

據報道，「鴻韻和拍」是一個網上拍賣平台，為徽韻文化有限公司旗下的一款藝術品交易App；惟與一般拍賣平台不同，買家在平台上拍下字畫後，不會取得實物，而是隨即再次拍賣，從中賺取差價；該平台也以此為噱頭，吸引大量受害人投入資金，參與拍賣。惟至上月25日，該平台突然停擺；在停擺前，平台更突然放出大量書畫作品，吸引不少受害人參與拍賣，惟平台負責人隨後失蹤，疑捲款潛逃。

其中一名受害人王女士表示，她早前在朋友推薦下，下載了「鴻韻和拍」App；在下載首天，她便拍下一幅10,000元（人民幣，下同，約12,381港元）的字畫，並於翌日以10,250萬（約12,690港元）賣出，賺取了250元（約309港元）差價，但當中130元（約160港元）用於支付平台的「委拍費」。

她又指，平時在平台上的字畫很少，但11月25日當天，平台上突然出現大量字畫，令買家能輕易「搶單」，卻無法提現。有買家向平台查詢，對方聲稱是受到黑客攻擊，又指會免除「委拍費」，鼓勵買家繼續競拍。內媒先後採訪了多位受害人，他們投入的資金均在10萬元（約12.38萬港元）以上，其中王女士更高達43.8萬元（約54.2萬港元）。

報道引述一名辦案警員稱，警方目前已成立專案組調查，已登記了的受害人已超過1,700人，且遍布安徽、浙江、江蘇等地，涉案金額龐大。

報道指，內地今年以來已發生多宗「書畫競拍」平台突然停擺的案例，該些平台的共同特點是以「轉手就可賺取溢價」、「保證資金安全」等承諾誘使群眾參與。今年4月，一款名為「翰墨千秋」的競拍App停擺，逾千人受害；至今年6月，一款名為「紫氣東來-心諾畫苑」的平台突然「系統更新」，導致不少人出現金錢損失。