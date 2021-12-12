英美昨傳入Omicron病例　台未列高風險惹質疑

台灣周日（12日）公布新增6宗新冠肺炎境外輸入病例，無新增本土確診及死亡個案。當地前一日出現3宗新冠變種毒株Omicron輸入病例，患者分別來自伊斯瓦蒂尼、英國、美國；台灣僅把伊斯瓦蒂尼列入高風險國家，引起坊間質疑。當局解釋，Omicron尚未成為英美主流病毒株，台灣將持續監測。

台灣流行疫情指揮中心說明，新增境外輸入個案為5男1女，年齡介乎10多歲至20多歲，分別自美國、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓及印尼入境，其中至少4人為突破性感染。台灣至今累計16,737宗確診，848人死亡。有專家呼籲，台灣應該因應Omicron縮短第三劑疫苗接種時間。指揮中心發言人莊人祥表示當局正在討論相關安排，料日後公布。

位於台灣台北市的中央研究院南港P3實驗室，一名女研究員實驗時被白老鼠咬傷，隨後確診。基因排序指出，研究員感染的為變種病毒Delta，與白老鼠攜帶的變種病毒Alpha不同。當局事後在P3實驗室內的桌面、門把等地方驗出新冠病毒，不排除女研究員受環境感染。指揮中心周日通報，全部139名高危接觸者經核酸檢測後均證實未染疫。其餘接受自我健康監測的340人當中，應受檢測的120人亦未染疫。