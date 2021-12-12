男大生墮樓亡惹網民轟校規嚴苛　校方︰已反思

山東青島濱海學院一名學生日前在校內墮樓身亡，引起輿論關注；有網民批評該校的校規過嚴，導致學生不堪壓力。事後，警方已介入調查。該校周日（12日）公開回應，強調歡迎民眾對學校辦學發展提出建議，但對於編造不實言論、抹黑學校的行為，校方將保留追究權利。

事發於本月4日上午9時許，該校外國語學院一名大三男生，在28號公寓樓墮樓，校方發現後，立即將其送院搶救，惜最終搶救無效死亡。事後，不少網民批評該校「校規嚴苛」，包括禁止學生談戀愛、禁止外賣、嚴格規管學生作息時間，經常體罰或懲罰學生打掃洗手間等，令學生面對龐大壓力。

對此，校方聲明稱，經核實，墮樓的學生在校期間並無任何處分紀錄。校方又回應稱，校方目前已廢止「禁止在校生談戀愛」的規定，並倡導學生樹立正確的戀愛觀；又指在疫情發生後，校方已把廁所衞生改由專門的保潔公司負責。校方又強調，為了幫助學生養成早睡早起吃早餐的健康生活習慣，同時亦因重視體育鍛煉，才堅持要求學生做早操。

聲明又指，校方承認學校制訂相關制度未做到寬嚴相濟，執行過程中對學生的疏導溝通不足，部分管理人員對違規違紀學生處理方式簡單生硬，未能換位思考；校方強調重視網民的批評，已進行深刻反思。