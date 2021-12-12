廣州海關珠江口巡航　連續截獲14艘走私船隻

內地官媒周日（12日）報道，廣東廣州大鏟海關緝私分局在近期持續展開執法行動，打擊及治理珠江口水域的走私違法行為，而該局在過去近一個月來，連續截獲13艘俗稱大飛的走私快艇以及1艘油船。

其中在上月13日，大鏟海關巡航時發現1艘可疑油船，該船發現執法艇後突然調向逃離，海關隨即展開追截。最終，海關在該船上繳獲一批涉嫌走私酒類、藥品、電子產品、香煙、服裝、音響、堅果等貨物，估計案值30萬元人民幣（約36.7萬港元）。

同月16日，大鏟海關聯同江門海關巡航時，在深中通道（連接深圳市與中山市的公路）附近水域，發現1艘可疑大飛。該快艇無視海關鳴笛，拒不停船加速逃走，更多次繞行附近錨泊的大船，企圖阻礙執法。經當地水警部門協助，海關追截一個多小時後在南沙水域截獲大飛。經檢查，大飛配有6台引擎，功率高達1,800匹。

報道形容，今年以來珠江口水域走私形勢出現新變化，走私分子利用大飛進行走私違法活動時有發生；相關船隻均為無船名船號、無船舶證書、無船籍港的「三無」船隻。廣州海關自打擊治理珠江口水域走私聯合行動開展以來，已共出動緝私艇114次，警力498人次，航程8,092海里。