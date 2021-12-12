台假冒公務機關詐騙增加　長者成受害高發族群

台灣的刑事警察局周日（12日）公布最新統計，當地今年至11月發生1,013宗假冒公務機關詐騙案，財損金額高達6.6億元（新台幣，下同，約1.88億港元），比去年同期增加71宗、8,000萬元（約2,284萬港元）。當局分析，雖然大多案件均以傳統的撥打家居電話詐騙居多，但近7成受害人都是60歲以上長者，因對公文辨別能力較為薄弱，成為受騙的高發族群。

警方表示，騙徒詐騙手法雖層出不窮，但大多受害者均在類似的「劇本」中受騙。其中以上月底台中市1名70歲的許姓老翁的案件為例，他在家中接獲一通自稱是警員的來電，告訴其證件資料遭人冒用，更涉及大型投資詐騙案件，案件並已交由地檢署指揮偵辦。電話之後轉至「檢察官」手上，後者以考量許翁是被害人為由，聲稱可幫忙申請「暫緩執行」並分案辦理，但要求他先將手上的資金匯至指定的帳戶作為「保證金」。

許翁在未了解檢方一般調查及對方所提供的文件真偽下，便不疑有詐並依照對方指導，以家中裝修為由騙過銀行職員，陸續3次匯款一共轉帳逾190萬元（約54.2萬港元），直至致電到保險公司解約儲蓄保險時，才獲對方告知遇上詐騙。

當局提醒，面對詐騙集團來勢洶洶，唯有冷靜查證，才能確保財產安全，包括要了解檢警採用的「交保金收據」所提供的假收款書其真偽，並可另從有關部門了解詐騙集團使用的「刑事傳票」，機關名稱、格式都與正版刑事傳票不同，呼籲對陌生來電提高警覺，慎防因對方自稱是公務人員時便放下戒心。