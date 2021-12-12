廣州大規模砍樹引關注　10官員被問責處分

廣州市市委書記和市長日前罕見同日遭更換，外傳與當地大規模砍樹有關。省紀委周日（12日）公布問責清單，指出市內大規模遷移砍伐城市樹木，造成重大負面影響和不可挽回的損失，對10名幹部嚴肅問責，其中包括前副市長林道平等5人被免職。

中紀委國家監委周日在官網公布，廣東省紀委監委成立廣州市大規模遷移砍伐城市樹木事件問責調查組，對相關單位和人員存在的履職不力、失職塞責問題深入調查。當局發現，市府伐木開發一事嚴重損毀市內老樹，破壞城市自然生態環境和歷史文化風貌，是典型的「破壞性建設」行為，其錯誤嚴重，教訓深刻。

遭處分的10名廣州市領導幹部中，市委副書記羅冀京被黨內警告，前副市長林道平被黨內嚴重警告、政務記大過及免職。其他遭免職官員還有前任及現任的林業和園林局長楊國權和劉先榮、越秀區副區長江桂洪、越秀區建設和水務局長高耿恩。

通報最後提到，堅決防止城市更新中造成「破壞性建設」問題，要堅持用科學態度、先進理念、專業知識規劃建設管理城市，尊重城市發展規律、自然生態環境及歷史文化，不斷提高城市治理體系和治理能力現代化水準。