野豬泛濫難驅趕　內地擬剔除物種保護

野豬在內地受野生動物法保護，禁止民眾隨意捕獵；面對野豬闖入田地啃食作物，農民只能被動驅趕。國家林草局防控野豬危害專家組成員邱英傑憂慮，野豬見人類對其無可奈何，或會逐漸改變食性，頻繁從自然界入侵田地。內媒周日（12日）報道，國家林業和草原局擬把野豬從保護名單剔除。

四川廣元市青川縣新華村農民、74歲的張麗蓉（化名）憶述，當地村民多年之前會一同守夜監察野豬動靜，一見野豬在田地出沒，大家便會敲鑼打鼓、大吼大叫，甚至唱山歌，驅趕野豬。隨着年紀老邁，村民遂漸改以大燈、稻草人，擴音器等方式驅趕，然而野豬似乎已習慣此類招數，更變得大搖大擺落山，逼得張麗蓉只能掟燒紅的木炭阻嚇。

內地野豬主要出沒於山區，基本不算富裕。過往由於農民獵殺野豬不受法律限制，且每隻可賣逾千元人民幣，令野豬一度遭遇嚴重捕殺。2000年，內地把野豬列入「三有動物」（有益、有重要經濟、有科學研究價值）名單，官方同時收繳民間槍械、撤下有誤傷人之虞的電網，才令野豬種群逐漸恢復。

在法律之外，農民也會捕獵野豬作野味食用；青川縣不少人更承認曾食過野豬肉。不過自2020年新冠肺炎疫情爆發，內地頒布新規禁止民眾獵捕濫食陸生野生動物，更令民間獵殺野豬活動銷聲匿迹。現時，野豬已成為內地致害範圍最廣、造成損失最嚴重的野生動物。

今年6月，國家林草局印發《關於進一步做好野豬危害防控工作的通知》；部分地區獲准設狩獵隊，截至今年10月底已捕獵1,982隻野豬。不過，當局日前最新發布的《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄（徵求意見稿）》指出，國家林草局在充分考慮種群變化動態、面臨威脅、社會關注等多方面因素後，提出把野豬從三有動物中剔除。