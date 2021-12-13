天台無上鎖男童誤闖墮亡　家屬質疑物業疏忽

安徽省合肥市一名10歲男童，上月在居住屋苑的天台墮樓死亡，男童的姚姓母親上周六（11日）向內媒反映，當時天台未上鎖、採光板老化、現場閉路電視早已損毀，質疑孩子的死與物業疏忽管理有關，要求後者承擔責任。不過，雙方至今未達成共識，姚女更表示或會通過司法程序解決。

事發於合肥市天柱路城市風景小區，上月12日下午4時許，姚女的兒子由約70歲爺爺嫲嫲接放學回家，惟前者突然開門外出跑離兩位老人的看護。直至下午4時半，姚女接獲兩老致電告知孫子失蹤的消息，他們曾向小區物業管理處求助，但工作人員聲稱「監控壞了」未能提供閉路電視片段，只好立即向派出所報案及求助。

至晚上10時40分左右，姚女接獲警員電話，得悉在屋苑發現一名兒童墮樓身亡，她趕至現場後證實是自己的兒子，全家人當場痛哭，「孩子就那樣安安靜靜地躺在地上」。經調查，死者當日誤踏入16樓天台的採光板，導致採光板破裂墮亡，而她事後亦發現，天台不僅沒有上鎖，而且採光板老化嚴重，「採光板全部被曬得鼓起來了，一壓就碎」。

姚女表示，孩子失蹤後6個半小時，才被巡邏的保安發現墮樓至3樓的平台，而平台下方正是物業辦公室，「從16樓摔下來，那麼大的聲響都沒有人發現嗎」，認為孩子失去即時搶救的機會。她質疑該小區的祥源物業有限公司，事發後沒有履行自己的義務、盡到該有的職責，應對孩子的死亡負有責任。

針對上述情況，涉事小區物業一名王姓經理上周六回應，家屬報案後派出所已經立案，孩子具體墮亡的情況和原因以派出所的筆錄和調查為準，他們不便透露。另由於具體情況因涉及隱私，警方亦表示不方便透露案件細節。姚女則表示，目前處於警方調解階段，如果調解不成，或許會通過司法程序解決。