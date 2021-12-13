愛心企業捐棉外套現黑心棉　市監局介入調查

寧夏銀川市近日有民眾揭發，有企業向多個社區捐助的棉外套存在質量問題，一名抗疫人員發現外套內的棉花是劣質的「黑心棉」。銀川市市場監督管理局隨後通報稱，經抽樣檢測，涉事棉外套為不合格產品，被全部沒收；涉事兩間企業共被罰款7.3萬元（人民幣，下同，約9萬港元）。

有愛心企業上月以每件110元（約136港元）的價錢，購買多件棉外套，捐予社區作防疫物資。一名防疫人員拿到棉外套時，手機偶然順着衫袋掉入衣服的內襯裏，剪開後發現其中的填充物異常，夾雜破碎的膠袋，氣味刺鼻，懷疑是劣質的「黑心棉」。

銀川市市監局上周六（11日）通報稱，該批棉外套是銀川市興慶區玉田勞保用品店，去年從上門推銷的私人手中購買，使用現金交易，無入貨票據。上月再經銀川市興慶區德泰勞保經銷部轉銷給涉事愛心企業。該批棉外套目前已被全部沒收，愛心企業獲退還貨款。

上述勞保經銷部最終因銷售不合格產品被罰款近4萬元（約5萬港元）；勞保用品店銷售不合格產品、未標明實價被罰款逾3.3萬元（約4.1萬港元）。兩間企業均被列入嚴重違法失信名單，當局隨後在全市範圍內開展纖維製品質量監督抽檢。